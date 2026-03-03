元℃-uteの萩原舞さんは2月27日、自身のInstagramを更新。家族で撮影した集合ショットを披露しました。【写真】萩原舞の家族ショット「舞ちゃん素敵な写真だね」萩原さんは「BIGLOVE」とつづり、1枚の写真を載せています。家族が集合した姿です。みんなで密着した姿や、笑顔があふれる姿からは仲むつまじい様子がうかがえます。コメントでは、「舞ちゃん素敵な写真だね」「ほんとかわいい」「舞ちゃん可愛すぎる」「幸せでいてくれ