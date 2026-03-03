兵庫県北部の漁港では日本海の春の味覚、「ホタルイカ」の水揚げが始まっています。漁船から次々と運ばれる箱の中には、「ホタルイカ」がぎっしりと詰められています。兵庫県の香住漁港では、２月上旬からホタルイカ漁が始まり３月下旬に最盛期を迎えます。漁協関係者によりますと、今年の水揚げ量は現時点で去年より多く、これから暖かくなるにつれて、大きく丸々としたホタルイカがとれるということです。（漁協関係者