特殊詐欺の被害金を暗号資産に換金し、マネーロンダリングをした疑いでいわゆる「相対屋」の男３人が逮捕されました。組織犯罪処罰法違反の疑いで逮捕されたのは、大阪市北区の無職・河本翔容疑者（２９）ら男３人です。警察によりますと河本容疑者らは去年、ＳＮＳ型投資詐欺でだまし取られた金と知りながら、約１４００万円を暗号資産に換金するなど、マネーロンダリングをした疑いがもたれています。３人は、犯罪収益