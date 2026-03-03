犬などを無許可で販売した疑いで、神戸市に住む無職の女が逮捕されました。動物愛護法違反の疑いで逮捕されたのは、神戸市垂水区に住む無職の門崎雅子容疑者（５６）です。警察によりますと門崎容疑者は去年６月から１０月にかけて、情報掲示板サイトを使用して動物取扱業の登録がないままトイプードルなど３匹をあわせて１５万円で販売した疑いがもたれています。警察の調べに対し、門崎容疑者は「売った覚えはない」と容