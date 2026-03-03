強さと包容力をあわせ持ち、頼れる男の象徴ともいえる「護国顔」。50代だからこそ漂う重厚な風格が、その魅力をより際立たせています。All About ニュース編集部は1月9〜10日の期間、全国10〜60代の男女300人を対象に「〇〇顔×50代俳優」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「護国顔だと思う50代男性俳優」ランキングを紹介します！【10位までの全ランキング結果を見る】2位：伊藤英明／50票2位にランクイン