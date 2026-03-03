歌手の細川たかし（75）が1日、所属する日本コロムビアの公式Xに登場。ユーモアあふれる斬新なビジュアル写真が公開された。【写真】「公式さんが何やっとんねん」ファン爆笑…“サラダ菜”衣裳のビジュアルが公開された細川たかし発端は、ファンが投稿した細川のアクリルスタンドを“サラダ菜”と思い込んで鳥が食べようとしている動画。これを受け公式Xでは、「可愛い鳥さん 遊んでくれてありがとう!!細川たかしをサラダ菜に