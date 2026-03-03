【ワシントン共同】ロイター通信は2日、米国とイスラエルによるイラン攻撃を巡り、パキスタン南部カラチにある米総領事館で1日に起きた抗議デモの参加者に、米海兵隊が発砲していたと報じた。外交拠点での武力行使は異例で、パキスタン国内で緊張が高まる可能性がある。ロイターによると、抗議デモでは10人が死亡。海兵隊の発砲により死傷者が出たかどうかは不明だとしている。パキスタンは人口約2億5千万人で、インドネシア