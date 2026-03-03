食品を強化した新店舗の名称「ロビン・フッド」を発表する、PPIHの鈴木康介COO＝3日午前、東京都港区ディスカウント店「ドン・キホーテ」を運営するパン・パシフィック・インターナショナルホールディングス（PPIH）は3日、食品を強化した新店舗「ロビン・フッド」を展開すると発表した。総菜や食品を割安価格で販売し、物価高で節約志向が強まる共働き世帯や若年層の集客を目指す。4月に1号店を愛知県あま市に開く。傘下のユ