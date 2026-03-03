流通経済大は３日、男子サッカー部員が寮で違法薬物を使用した疑いがあり、茨城県警の捜索を受けたと発表した。大学が複数の部員に薬物の簡易検査を行ったところ１人から陽性反応が出た。大学の調査に対し、５人が薬物の使用を認めたという。片山直登学長らが同日午後、本部がある千葉県内のホテルで記者会見を開いて詳細を説明する。同大の発表では、男子サッカー部員が違法薬物を使用している疑いがあるとの情報が２月２４日