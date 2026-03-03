3日の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝157円台前半で取引された。正午現在は前日比25銭円安ドル高の1ドル＝157円23〜24銭。ユーロは05銭円高ユーロ安の1ユーロ＝183円86〜91銭。米国とイスラエルによるイランへの攻撃を受け、中東情勢緊迫化への警戒感から、基軸通貨として信用力が高いドルを買う動きが引き続き優勢だった。エネルギーを輸入に頼る日本の貿易収支が悪化するとの懸念や、影響を見極めるため日銀が利上