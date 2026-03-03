お笑いタレント東貴博（56）が3日、火曜パーソナリティーを務めるニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜午前11時30分）に生出演した。所属していた芸能事務所「佐藤企画」が、1月いっぱいでタレントマネジメント業務を終了していたことについて話した。東は1988年（昭63）に萩本欽一（84）に弟子入りして芸能界入り。94年（平6）に深沢邦之（58）とお笑いコンビ、Take2を結成して佐藤企画に所属以来、30年以上に