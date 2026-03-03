千葉県浦安市の住宅街で、高齢男性を押し倒してケガをさせた疑いで、52歳の男が逮捕された。男性は搬送先の病院で死亡した。安藤哲也容疑者は1日、浦安市今川の住宅街で、韓国籍の金正雄さん（84）を押し倒してケガをさせた疑いがもたれている。金さんは意識不明の重体でその後死亡が確認された。警察によると、2人に面識はなかったが、金さんが安藤容疑者の自宅を訪ねた際、鉢植えについて口論になり、事件に発展したとみられてい