DeNAは3日、モバイル回線サービス「BAY☆MOBILE」を立ち上げることを決定したと発表した。なお、サービス提供開始は 2026 年春を予定しており、3月3日から事前登録受付を開始。「BAY☆MOBILE」は、横浜DeNAベイスターズが提供する公式モバイル回線サービス。ドコモ・au・ソフトバンクの 3 キャリアから回線を選択でき、今使っている端末や電話番号をそのままで乗り換え可能。最大の特徴は、公式サービスならではの2つの限定