中高生にとって英語学習は、興味のあるテーマであると共に、大きな悩みの種でもあります。その悩みも、「英語の文法が苦手」「長文が読み解けない」など人それぞれ。そこで、中高生が抱えるさまざまな悩みに、英語のプロフェッショナル東進の大岩秀樹先生に答えていただきます。連載の最終回の今回では、高校生が最も気になる「大学受験」に向けた学習法のアドバイスや「保護者ができること」について教えていただきます。