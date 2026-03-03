西武は3日、5月8日〜10日の楽天戦と、22日〜24日のオリックス戦の計6試合を、デニムファッションをテーマとした「おめかしシリーズ」として開催すると発表した。「ベストジーニスト」を主催する「日本ジーンズ協議会」とのコラボレーション企画。ライオンズのチームカラーの「青」とも共通するブルーデニムで選手やファンがつながることで、スタジアム全体に一体感を創出し、ファッションを通して新しい野球観戦の楽しみ方を届