【カプコンスポットライト】 3月6日7時～ 配信予定 カプコンは、配信番組「カプコンスポットライト」を3月6日7時より放送する。配信時間は30分を予定。 今回の「カプコンスポットライト」では、Year 3追加キャラクター第3弾のアレックスがまもなく登場する「ストリートファイター6」、2026年4月に発売を控える完全新規タイトル「プラグマタ」を紹介。また「モンスタ&