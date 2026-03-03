人を動かすには何をすればいいか。5つの仕事を掛け持つ時間管理コンサルタントの石川和男さんは「『俺についてこい』と背中を見せるのがリーダーシップというスタンスで部下に接すると、うまくコミュニケーションを図れなくなる。一方で、リーダーが頭を下げるとチームメンバーのモチベーションが高くなり、仕事のスピードもパフォーマンスも良くなる」という――。※本稿は、石川和男『仕事が「速いリーダー」と「遅いリーダー」