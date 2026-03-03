【モデルプレス＝2026/03/03】お笑いコンビ・ウエストランドの井口浩之が3月2日、自身のYouTubeチャンネルを更新。手術を受けることを報告した。【写真】M-1王者「骨が曲がって…」深刻な表情で手術公表◆井口浩之、手術を報告もともと扁桃腺が大きく、以前から切るかどうか悩んでいたという井口は「手術をします。正式には決まってないですが、することになりそう」と報告。さらに、長引く鼻声についても原因を詳しく調べるために