NewJeansをめぐる“タンパリング（引き抜き工作）疑惑”が、業界団体を動かした。韓国芸能マネジメント協会が、ooak recordsミン・ヒジン代表とNewJeansをめぐる紛争について公式見解を発表した。【全文】ミン・ヒジン、「256億ウォン放棄」で和解を提案3月3日、韓国芸能マネジメント協会の特別機構である賞罰調整倫理委員会（以下「賞罰委」）は、「最近の報道を通じて論争となっているNewJeansに対するタンパリング疑惑および関