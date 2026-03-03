朝ドラ「おむすび」に出演した元おはガールの女優・岡本夏美が、応援するサッカーＪ１・川崎フロンターレの試合を、“推し”選手のユニホームを着て観戦した姿を公開した。川崎市出身で小学生時代から川崎サポーターの岡本は２日までに自身のインスタグラムを更新。「まちわびてた！！今シーズン初スタジアム観戦！」と記し、ＦＷ伊藤達哉の背番号「１７」のユニホームを着て、Ｕｖａｎｃｅとどろきスタジアムを訪れたショット