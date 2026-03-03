馬トク報知で過去の名勝負を当時の記事から振り返る【競走伝】。今回はトーセンビクトリーが勝った２０１７年の中山牝馬Ｓを取り上げる。武豊騎手×角居厩舎の強力コンビ。しかも、母トゥザヴィクトリーという良血馬が魅せた。歓声が待つ直線で“レジェンド”の手綱さばきが光った。トーセンビクトリーは内ラチ沿いをぴったりと、好位３番手から追走。直線では馬群を縫うように進路を見つけると、他馬が横一線に並ぶ中から力強