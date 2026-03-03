ＪＲＡは３月３日、この日限りで定年引退する東西７調教師が管理していた馬の転厩先を発表した。栗東の西園正都厩舎に所属し、２０２４年の京阪杯を勝つなど短距離界で息の長い活躍を見せるビッグシーザー（牡６歳、父ビッグアーサー）は栗東の杉山晴紀厩舎が管理することになった。また、同厩舎の所属で今年のシルクロードＳを勝ったフィオライア（牝５歳、父ファインニードル）は今月４日から新規開業する栗東の柴田卓厩舎が