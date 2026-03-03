【東宝30cmシリーズ酒井ゆうじ造形コレクション ゴジラ（2003）】 6月 発売予定 3月3日12時 予約受付開始予定 価格：33,000円 エクスプラスは、全高30センチのソフビ「東宝30cmシリーズ酒井ゆうじ造形コレクション ゴジラ（2003）」を6月に発売する。価格は33,000円。3月3日12時から予約受付を開始する。 本製品は全高約30センチ、全長約50センチの