ＪＲＡは３月３日、この日限りで定年引退する東西７調教師が管理していた馬の転厩先を発表した。栗東・佐々木晶三厩舎所属で、Ｇ１勝ち馬のアカイイトを全姉に持ち、先月２２日の戎橋Ｓでオープン入りしたアイサンサン（牝４歳、父キズナ）は、今月４日から新規開業する栗東の橋田宣長厩舎が管理することになった。