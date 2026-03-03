元ＡＫＢ４８の高橋みなみが３日に自身のインスタグラムを更新し、４月から洗足学園音楽大の客員教授に就任することを報告した。「このたび素晴らしいご縁と機会をいただき、洗足学園音楽大学の客員教授として４月より関わらせていただくことになりました」と伝えた。「ＡＫＢ４８で『キャプテン』『総監督』『応援総団長』そしてノースリーブスで『リーダー』と様々な肩書きをいただいてきましたが、まさか自分の人生の中で『