ＷＢＣ米国代表の合宿が２日（日本時間３日）にスタートし、右腕エースのポール・スキーンズが、大会へ向けての決意を語った。初日の活動を振り返ってスキーンズは「ストレッチをしているときに、左や右を見て、自分と一緒にストレッチしている顔ぶれを見るんだ。本当にすごくクールだった。それに、みんなが同じ「ＵＳＡ」を身に着けているのを見ると。言葉にするのは難しいね」と米国のユニホームを着た初日の感想を述べた。