任期満了に伴い3月10日に告示される東伊豆町長選挙に、新人の須佐衛さん61歳が立候補の意思を表明しました。東伊豆町長選への出馬を表明したのは、3人目になります。（須佐 衛 氏）「町の入り口にある大川の廃ホテルが廃虚化して危険な状態になっている。あれを撤去して、町の活性化施設・観光振興施設を建設したい。」須佐 衛さんは、東京都出身で30年前に東伊豆町に移住してペンションを開業。その経営の傍ら、東伊豆町議会議員