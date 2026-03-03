2026年1月の高知県内の有効求人倍率は、前の月を0.01ポイント上回る1.11倍で、3か月連続の増加となりました。高知労働局が発表した雇用失業情勢によりますと、2026年1月の県内の有効求人倍率は、前の月を0.01ポイント上回る1.11倍で3ヶ月連続の増加となりました。一方、新規求人数は5781人で、前の年の同じ月に比べ、197人減少し2か月ぶりの減少となりました。産業別でみると農林・漁業や卸売業・小売業、公務・その他など4つの業