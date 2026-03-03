左からAT-ERP3 ブラック、コーラル、グレー、AT-ERP5 ブラック、ゴールド オーディオテクニカは、日常生活の騒音ストレスを軽減するイヤープラグ「AT-ERP3」と、ライブやフェスなどの大音量環境で音質を保ちながら、適切な音量でライブサウンドを楽しめる「AT-ERP5」の2モデルを3月13日に発売する。直販価格はAT-ERP3が2,970円、AT-ERP5が3,960円。 AT-ERP3は、街中やカフェ、オフィス、乗り