きょうは雨の一日で、激しい雨の降る所もあるでしょう。 【画像】いつどこで雨が降る？最新の雨シミュレーション 愛知･名古屋･岐阜･三重の天気予報 正午前の名古屋市内は、厚い雲に覆われていて、きのうの夜から雨が続いています。気温は13.6℃で、風は強くありません。 きょうは午後も雨が続くでしょう。最高気温は13℃前後の所が多い予想です。気温は低くないものの、雨で空気がヒンヤリとするでしょう。 【雨の予想】