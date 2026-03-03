１日、第３４回華交会の展示エリアを見て回る来場者。（上海＝新華社記者／方竽）【新華社上海3月3日】中国上海市の上海新国際博覧センターで1日、消費財の国際見本市「第34回華東輸出入商品交易会（華交会）」が開幕した。今年は国内外から約3300社が出展、総展示面積は11万5千平方メートルに及んだ。１日、バイヤーに製品について説明する出展スタッフ（右）。（上海＝新華社記者／方竽）１日、出展スタッフに製品