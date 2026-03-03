標準車より50kg軽量なスポーツ仕様「クルマ好きなら、次に乗る1台を常に探しているものです」と英国のシャン・ハビブさんは言う。しかし、そんな彼でさえ、この素晴らしいクルマに出会った時はさぞ驚いたに違いない。【画像】メラクの「兄貴分」は4.0L V8搭載のミドシップスポーツカー【マセラティ・ボーラを詳しく見る】全16枚「わたしはマセラティ・グランスポーツを所有していて、ずっとメラクが欲しかったんです。そんな時、