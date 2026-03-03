イラン情勢の悪化を受け、日経平均株価が下げ幅を拡大しています。【映像】イラン情勢悪化を受け 日経平均株価下げ幅を拡大東京株式市場の日経平均株価は取引開始とともに下落し、一時、きのうの終値より1300円余り値下がりしました。三井住友DSアセットマネジメントの市川雅浩チーフマーケットストラテジストは、「イラン情勢の先行きが不透明になる中、リスクを避けたい投資家が様子見の姿勢を強めているため、株から資金