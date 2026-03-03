タレントでシンガー・ソングライターの所ジョージ（71）が、3日までに歌手の田中あいみのインスタグラムに登場。田中が、所の“愛車”の助手席に座り、ドライブしたことを明かした。【写真あり】めっちゃ楽しそう…所ジョージ、愛車『メルセデス AMG SL 63』の助手席に“女性”の全貌田中は、「ジョージの助手席乗ってしまった」「#drive」というコメントとともに、所が運転する愛車『メルセデス AMG SL 63』の助手席に座った2