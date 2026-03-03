囲碁の7大タイトルの1つ、十段戦の第1局が都内で始まりました。【映像】囲碁十段戦 都内で始まる芝野十段は連覇を、挑戦者の許九段は4年ぶりのタイトル奪取を狙います。芝野虎丸十段（26）に許家元九段（28）が挑戦する十段戦五番勝負の第1局が午前10時から東京・千代田区の日本棋院で始まりました。芝野十段は十段タイトルの連覇を狙った2021年に許九段に敗れてタイトルを奪われました。去年、再びタイトルを獲得し許九段