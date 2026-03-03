原子力発電に伴い発生する高レベル放射性廃棄物の最終処分地をめぐり、国が東京都・小笠原村に文献調査を申し入れると発表しました。日本の最東端で国有地である南鳥島の調査を申し入れるため、きょう、経済産業省の職員が小笠原村の渋谷村長と面会します。文献調査は地域の文献やデータを調査し、最終処分地の選定に向けた議論を進める資料として利用されます。