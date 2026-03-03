東日本大震災の発生から、今月11日で15年を迎えます。JNNでは、今年も被災地の今を見つめる「つなぐ、つながる」プロジェクトをお送りします。去年7月に発生したカムチャツカ半島沖の地震。東日本大震災以来のマグニチュード9クラスの巨大地震は、これまでの常識をくつがえしました。15年前の東日本大震災。マグニチュード9クラスの地震は、これまで「数百年に一度」などと言われてきましたが、この定説をくつがえす事実が明らかに