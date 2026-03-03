元AKB48でタレントの高橋みなみ（34）が3日、自身のSNSでこの4月から大学客員教授を務めることを発表した。「ご報告です」と記し「洗足学園音楽大学の客員教授として4月から関わらせていただくことになりました」と報告した。「自分の経験が、これからの時代にチャレンジする学生の皆さんの何かヒントになるならばこれほど嬉しい事はありません！」と記し、「学生の皆さんと『共に』考え学ばせていただきたいと思っています