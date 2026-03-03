新開発のパワートレインを搭載？2025年10月29日から11月9日にかけて開催された「ジャパンモビリティショー2025」で、トヨタは次期「カローラ」を示唆するコンセプトカー「カローラコンセプト」を発表しました。現行の12代目モデルとは一線を画す、スポーティな外観が特徴ですが、13代目となる新型カローラは、いつ頃市販されるのでしょうか。【画像】超カッコいい！ これがトヨタ「次期カローラ」の姿です！ 画像で見る（30枚