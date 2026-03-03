私はリンカ。仕事を辞めてきた夫トシハルがいつまでも寝ていることに嫌気がさし、友人のナツコをファミレスに呼び出しました。案の定、開口一番「また辞めたの？」と聞かれてしまいました。私は恥ずかしながら……とわが家の現状を話すことに。貯金もないのにひどくなるばかりのトシハルの浪費癖。おかげで生活はカツカツ。話を聞いたナツコは「離婚も考えたほうがいい」と言いましたが、モモとセイヤはパパが大好き。あんな人でも