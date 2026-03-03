3月31日（火）に開業25周年を迎えるユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、3月4日（水）から2027年1月11日（月）までの期間限定で、25周年の特別なパレード「NO LIMIT！ パレード 〜Discover U!!! バージョン〜」を開催。それに先駆け、報道陣向けのプレスプレビューが行われ、耳に残る祝祭ムードあふれる楽曲とアップデートポイントなどを含むパレードの様子がお披露目となった。【写真】ピカチュウを間近で楽しめる特別な時間も