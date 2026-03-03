米国女子ツアー「HSBC女子世界選手権」を終え、最新の賞金ランキングが発表された。【最新】今季日本勢で一番稼ぐ岩井千怜の1Wスイング同大会を日本勢トップタイの8位で終えた岩井明愛と竹田麗央は、ともに7万1831ドル（約1130万円）を獲得。今季獲得賞金は、それぞれ11万3229ドル（約1728万円）の18位、10万4160ドル（約1639万円）の19位に順位を上げた。同大会で2季ぶりとなる通算7勝目を挙げたハナ・グリーン（オーストラリア）