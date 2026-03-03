＜ダイキンオーキッドレディス 事前情報◇2日◇琉球ゴルフ倶楽部(沖縄県)◇6610ヤード・パー72＞5日から今季の国内女子ツアー開幕戦が始まる。それに先がけ3日には、予選ラウンドの組み合わせが発表された。【ライブフォト】注目ルーキー2人がツーショットで記念撮影昨季の年間女王に輝いた佐久間朱莉は、2024、25年覇者で3連覇がかかる岩井千怜、昨季1勝を挙げた菅楓華とのラウンドが決まった。初日は午前11時20分に1番ティからス