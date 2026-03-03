3月5日に国内女子ツアーが開幕する。そこで、注目選手のスイングをプロコーチの南秀樹が分析。2回目は7年連続優勝を達成し、昨年ケガでツアーを途中欠場していた実力者・小祝さくらのスイングをレポートする。【連続写真】上半身の脱力と左手首のタメで飛んで曲がらない！小祝さくらのドライバースイング◇◇◇小祝選手は、きれいなレベルターンで肩を入れ替え、クラブを上げて下ろすだけのシンプルなスイングをしています。