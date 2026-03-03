県内は2日午後から3日朝にかけ荒れた天気となり、現在も海の便に影響がでています。 気象台によりますと前線を伴った低気圧の影響で県内は、2日午後から3日朝にかけ北東の風が非常に強く吹き海が荒れた状態となりました。 北部、五島、壱岐・対馬の海上には一時、暴風警報が発表されました。 この影響で九州商船の佐世保と上五島を結ぶ高速船、フェリーなどが終日欠航を決めています。 北部、五島、壱岐・対馬