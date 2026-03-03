3日、株式会社ファミリーマートが今年3月1日に女子プロゴルファーの伊藤愛華とスポンサー契約を締結したことを発表した。【写真】スウェット姿もお似合い！伊藤は、昨年の日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）プロテストでトップ合格を果たした18歳。ファイナルQTでは16位に入り、前半戦出場権を獲得している注目ルーキーのひとりだ。5日から始まる国内女子ツアーの今季開幕戦「ダイキンオーキッドレディス」から、同社の『FamilyMart