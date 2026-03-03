俳優・清田みくり（23）が、3日までに自身のSNSを更新し、3月末をもって芸能活動を終了すると発表した。【画像】『町中華で飲ろうぜ』清田みくり、芸能活動終了を発表（コメント全文）「清田みくりとスタッフ」のXアカウントでは、2日夜のレギュラー番組『町中華で飲ろうぜ』（BS-TBS）放送後、「放送を見て驚かせてしまったと思うのですが、3月末をもちまして、芸能活動を終了することにいたしました。温かく迎えてくださった