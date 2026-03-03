PUFFYの大貫亜美（52）が2日、自身のインスタグラムを更新。相方・吉村由美（51）のために編んだニット帽を披露した。【写真】「めちゃくちゃカワイイ」「モチーフ編み上手〜」大貫亜美が相方・吉村亜美のために編んだニット帽大貫は「欲しがられたわけじゃないけど、由美ちゃんにも似合いそうな色で編んであげた」と報告。「昔から由美ちゃんはネイビーと赤やオレンジとグリーンのイメージ」と、吉村の個性に合わせた配色を考