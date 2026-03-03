NHKの音楽番組『うたコン』の3月10日放送回（後7：57〜）は「震災15年明日へ届ける歌」と題し、東日本大震災の発生から15年、被災地に思いを寄せ、未来への希望を込めた楽曲を特集する。【写真】豪華…！3月10日放送 NHK『うたコン』出演者番組では、連続テレビ小説『ばけばけ』の主題歌で、幅広い世代から人気を集めるハンバート ハンバートの「笑ったり転んだり」を、『ばけばけ』の舞台となった島根県松江市での公演の模