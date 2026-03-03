今年5月の新潟県知事選を巡り、花角知事は原発再稼働を容認した自身の判断も県民に問われるとの考えを示しました。2日に行われた県議会一般質問。花角知事が3選出馬を表明している今年5月の知事選について質疑が行われました。【未来にいがた 小林誠県議】「次回の県知事選において争点をそらすことなく、自らの再稼働判断について県民に直接信を問う考えがあるのか」花角知事は柏崎刈羽原発の再稼働を容認した自身の判断巡り「長